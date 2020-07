São Borja já registrou mais de 600 focos do mosquito da dengue desde janeiro

A queda nas temperaturas não diminuiu a proliferação de focos de larvas do mosquito aedes aegypti em São Borja. O último levantamento do Serviço de Vigilância da secretaria municipal de Saúde, com dados até 4 de julho, indica que já são 607 focos na cidade desde o início do ano. O retorno das chuvas deve ser um dos fatores para as ocorrências, mas o pedido é que sejam mantidas atenções redobradas de prevenção.

Em 2020, não houve confirmação de casos suspeitos, mas o alerta é que o mosquito pode transmitir quatro doenças pelo menos - dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Janaina Leivas, da Vigilância Sanitária municipal, ressalta que localidades próximas São Borja, nas regiões das Missões e Noroeste do Estado têm números recordes de incidência do mosquisto este ano, com pessoas doentes e o registro de óbitos. Ela ainda chama a atenção para a situação também preocupante em território argentino no outro lado da fronteira.

Associado a este conjunto de fatores de risco, as autoridades de Saúde lembram outras razões para apreensão. Uma delas é a maior incidência de gripes e resfriados com a chegada do inverno. Outra razão é a atual pandemia do coronavírus, com consequências à saúde pública e a economia como nunca visto no último século. "É preciso repetir que as pessoas aproveitem a maior permanência em casa, devido à Covid-19, e revisem seus pátios e demais ambientes domésticos, removendo todos os depósitos de água ou de lixo, e que podem virar criadouro de mosquito", ressalta Janaina Leivas. O descarte de lixo em áreas da periferia urbana é outro motivo de preocupação por parte da prefeitura. Ambientes úmidos e sujos também são um risco em relação à leishmaniose.

As equipes de agentes d controle de endemias da Saúde municipal monitoram regularmente cerca de 24,5 mil pontos da cidade. Para este ano o Ministério da Saúde previa quatro edições do LIRA (Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti), mas, em função da pandemia do coronavírus, só deve ocorrer uma amostragem, realizada em janeiro. A região centro-sul da cidade segue com o maior número de focos de mosquito - 342 este ano.