Bombeiros divulgam balanço da enchente no Vale do Paranhana

Passado uma semana de uma das maiores enchentes ocorridas este ano no Vale do Paranhana, o comando do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) divulgou um balanço dos salvamentos feitos por suas equipes, nas últimas enchentes ocorridas entre os dias 7 e 8 de julho. Coordenados pelo Major Deoclides Silva da Rosa e pelo 1º Tenente Waldemar David Pereira Dias, os bombeiros de Taquara e Parobé tiveram o apoio dos bombeiros voluntários de Três Coroas e Igrejinha no resgate de mais de 200 famílias que foram atingidas, somando cerca de 400 pessoas nessas quatro cidades banhadas pelo Rio Paranhana.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Taquara, das 20h do dia 07 até às 3h da manhã do dia 08, choveu em Taquara aproximadamente 130 milímetros e em torno de 107 milímetros em Igrejinha. Já em Três Coroas, em 30 horas, choveu 196 milímetros e em Parobé foram registrados 157 milímetros, também em 30 horas. O volume fez com que o Rio Paranhana atingisse oito metros em seu pico máximo.

Em Taquara, os bairros mais atingidos foram principalmente aqueles mais próximos ao Rio Paranhana e ao Rio dos Sinos. Nesses locais, foi executado o plano para remoção de pessoas ilhadas, sendo utilizado barcos e outros meios para locomoção, para resgatar as famílias e encaminhá-las a um albergue temporário montado na sede campestre do CTG "O Fogão Gaúcho". "Foram resgatadas em torno de 60 famílias. A maioria das pessoas foi para casa de familiares e outras para o local disponibilizado pela prefeitura de Taquara", explicou Tenente Dias.

Já em Parobé, cerca de 120 pessoas tiveram suas residências atingidas, necessitando ficar alojadas no em ginásios ou casas de familiares. Igrejinha teve 2.5 mil pessoas impactadas, sendo socorridas cerca de 45 pessoas. Em Três Coroas, onde 750 pessoas sofreram com o avanço das águas do Rio Paranhana, foram resgatadas aproximadamente 90 pessoas.

"Montamos e organizamos equipes de bombeiros militares e voluntários para atuar de forma concomitante nos bairros atingidos em Taquara, Parobé, Igrejinha e Três Coroas, sendo distribuídas de forma rápida para auxiliar as pessoas a saírem de suas residências. As equipes também ajudaram no salvamento de animais, como cães, gatos e porcos, além da proteção do patrimônio", explicou Major Deoclides.