CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 15/07/2020. Alterada em 15/07 às 03h00min Garibaldi inicia protocolo para tratamento de pacientes com Covid-19 no município

Os prefeitos da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a implantação do tratamento precoce do Covid-19, encaminhado pelo Ministério Público Federal. Em Garibaldi, a partir desta semana, medicamentos serão disponibilizados a pacientes que procurarem o Ambulatório Covid-19 com sintomas da doença e desejarem receber o tratamento, quando houver a prescrição médica.

"Quando o paciente busca atendimento também é coletado o material para o teste, mas a ideia é impedir que o coronavírus se desenvolva enquanto se aguarda o resultado do exame", explica o prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin. Para a adoção do protocolo, os prefeitos da região se reuniram com diversos médicos e especialistas do Estado, que apresentaram exemplos de municípios que tiveram sucesso na redução de internações hospitalares após a implantação do tratamento precoce.

O pediatra Luiz Aneron Pinto da Silva, estudioso do coronavírus de Canoas, explica que a proposta é evitar que o paciente chegue no hospital e, se porventura precisar, chegue menos agredido pra poder reagir. "Além do Conselho Federal de Medicina autorizar, o Ministério da Saúde recomenda e disponibiliza o tratamento precoce", reforça o médico.

Em Garibaldi, pacientes com tosse, coriza, febre e falta de ar devem buscar atendimento no Ambulatório Covid-19, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e finais de semana das 8h às 16h. "Lutamos por uma alternativa segura para tentar controlar a doença na região. Se a manutenção das bandeiras do distanciamento controlado analisa internações hospitalares e ocupações de leitos, precisamos adotar medidas para evitá-las, sempre priorizando a saúde da nossa comunidade", avalia o prefeito.