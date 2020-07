Prefeito de Gramado avalia a bandeira vermelha para a cidade como injusta

O governo do Estado no atendeu o recurso do Observatrio Regional de Sade da Macroserra, que inclui Gramado, referente permanncia na bandeira laranja durante essa semana. Deste modo, o municpio reingressa na classificao de bandeira vermelha - que corresponde a um risco de padro alto.

Com esta deciso, Gramado dever se adequar a uma srie de restries mais rgidas no comrcio, na hotelaria, na gastronomia e em servios. As normas comearam a valer nesta tera-feira. "Mediante a adoo de critrios regionais de avaliao, nossa cidade acabou penalizada sem dar causa direta a essa reclassificao extremamente danosa e na minha viso injusta, porquanto desprezou a situao individual do nosso municpio na atribuio dos marcos classificatrios", assinala o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci.

Ele complementou que a punio cidade no merecida "Gramado no teve a possibilidade de recorrer da deciso no mbito administrativo. Por isso,conclamo o povo gramadense no sentido de ultrapassarmos esse momento tormentoso e sobretudo injusto", disse Bertolucci.