CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 15/07/2020. Alterada em 16/07 às 03h00min Cidades do Vale do Taquari vão oferecer kit para tratar a Covid-19

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) vai recomendar aos municípios filiados a adoção de kit de medicamentos para o tratamento precoce de pacientes da Covid-19. A decisão foi tomada em reunião, realizada em Estrela.

A sugestão foi apresentada pelos médicos Luiz Fernando Kehl, Sandra Cabral e Cláudio Klein. "Queremos oferecer uma barreira farmacológica, que funcione se usada precocemente", explicou Kehl. Segundo ele, este tratamento, na fase inicial da doença, evitaria que os pacientes entrassem numa segunda fase, quando o vírus provoca danos ao pulmão, cérebro e rins. "É isto que queremos: tratar precocemente para que os pacientes não cheguem nesta fase da doença", explicou.

A Amvat também vai sugerir que os municípios façam um decreto para dar segurança jurídica. A médica Sandra Cabral, que participa dos estudos referentes à adoção dos medicamentos - hidroxicloroquina, zinco, azitromicina, vitamina D e ivermectina - reconhece que há controvérsias, mas defende que haja uma alternativa aos pacientes, que vão aceitar ou não o tratamento proposto pelos médicos. Segundo ela, não existe um estudo definitivo que diga se o kit funciona ou não. "Esta é uma opção. Estamos tentando evitar que as pessoas cheguem na segunda ou terceira fase da doença", defendeu.

A preocupação dos gestores que participaram do encontro é a falta dos remédios no mercado, cujos preços tiveram grande elevação desde o início da pandemia. O presidente da Amvat, Celso Kaplan, informou que a associação já encaminhou ao Ministério da Saúde um pedido destes e outros medicamentos para a região, especialmente para as cidades que sofreram com a enchente da semana passada.

"Nós decidimos, de forma unânime, que os prefeitos tenham uma orientação quanto à utilização dos kits de medicamentos. Isto está avançando, eles vão aderir e para que isso possa andar o mais rápido possível vamos propor que os municípios façam também decretos. Ao mesmo tempo, queremos seguir atuando e buscar, junto aos governos estadual e federal, os remédios necessários para a população", resumiu o presidente Celso Kaplan ao final da reunião da associação regional.