Famílias em área de preservação são reassentadas em Esteio

A prefeitura de Esteio fez o reassentamento de 16 famílias que moravam no final da rua João Francisco Alves, no bairro Três Marias. As casas, localizadas a poucos metros do Arroio Sapucaia, ficam em uma área de preservação permanente (APP), o que representava risco para os próprios moradores, uma vez que estavam em um ponto de extravasamento do arroio em dias de fortes chuvas. Na semana passada, com o alto volume de água, cinco famílias precisaram ser retiradas às pressas.

As pessoas que serão reassentadas serão incluídas no programa de aluguel social, que será pago pela prefeitura com recursos do governo federal. Os moradores receberam um documento atestando o direito ao aluguel social e foi feita uma triagem das famílias, para verificar quem tinha condições de ir para a residência de parentes ou amigos e quem necessitava de abrigo.

Móveis e pertences foram carregados aos locais indicados pelos moradores, no caso de pessoas que conseguiram alojamento, ou, no caso dos abrigados no Parque de Exposições Assis Brasil, serão identificados e armazenados em um ginásio até que as famílias encontrem um lugar para ficar. Além disso, servidores fizeram um levantamento dos animais domésticos na região. Dez cachorros e um gato permanecerão, de forma temporária, no Canil Municipal, sendo reintegrados às famílias quando essas definirem uma nova residência.

Por ficarem uma área de preservação ou seja, um espaço que não poderia ter edificações, as moradias foram demolidas após a desocupação. A ideia da prefeitura é, no futuro, deixar a área livre para uso como bacia de contenção, com plantio de vegetação para recuperação da margem do arroio.