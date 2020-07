Famílias atingidas pela chuva em Lajeado começam a volta para casa

Desde semana passada, quando o Rio Taquari registrou a maior cheia em 64 anos, o Parque do Imigrante de Lajeado transformou-se em lar temporário para dezenas de famílias que tiveram suas casas atingidas pela enchente. Nesta segunda-feira, as primeiras famílias estão retornando para suas residências. Conforme o levantamento feito pela prefeitura e Defesa Civil, ainda permanecem no abrigo 270 pessoas que não estão autorizadas a retornarem para as residências.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Heitor Hoppe, nem todas as famílias voltarão de forma imediata, apesar de serem disponibilizados veículos e auxílio para o retorno. Isso porque algumas pessoas tiveram suas casas danificadas, sendo necessárias reformas para que possam retornar de forma segura. Além das famílias abrigadas no Parque do Imigrante, estima-se que outras 300 famílias ficaram desalojadas e deslocaram-se para casa de parentes ou amigos. A estimativa da Defesa Civil é que cheia histórica atingiu de forma direta ou indiretamente, 40 mil pessoas em Lajeado.

A Vigilância Ambiental alerta as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes em relação aos cuidados necessários no momento da limpeza. O objetivo é evitar riscos à saúde durante a higienização. "É preciso que as pessoas tomem muito cuidado ao limpar suas residências. Isso porque o contato com água ou lama de enchente pode causar diversas doenças, como por exemplo, leptospirose, diarreias, hepatite A e tétano acidental. Além disso, podem inclusive ocorrer acidentes com animais peçonhentos, entre outros", explicou a coordenadora, Catiana Lanius.

Para realizar a limpeza da residência, recomenda-se o uso de botas e luvas para evitar o contato da pele com a água, que pode estar contaminada. Devidamente trajada, a pensionista Maria Leonice Lopes, 60 anos, trabalhava na segunda-feira na limpeza de duas casas ao lado de suas duas filhas, Tatiane e Maria José, no Centro. "Toda enchente também traz esse outro problema, as doenças. Agora, com o coronavírus, é ainda pior. É importante tomarmos todos os cuidados necessários pela nossa saúde", disse.