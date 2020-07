Alunos de Flores da Cunha vão receber terceira remessa de cestas básicas

Com o prolongamento do período sem aulas na rede municipal, a prefeitura de Flores da Cunha vai entregar a terceira remessa de cestas básicas para os alunos das escolas municipais Leonel de Moura Brizola, Tancredo de Almeida Neves, Irmã Tarcísia e Santa Teresinha (29 alunos do turno integral em situação de vulnerabilidade social). A secretaria de Educação orienta que apenas um integrante da família ( não é necessário levar o aluno) compareça no local de distribuição, com um documento do aluno, e utilizando máscara facial.

Nas duas primeiras ações, foram entregues mais de 939 cestas básicas. A cesta básica é composta por alimentos como arroz, achocolatado, farinha de trigo, feijão, leite em pó, massa, óleo de soja e sal.