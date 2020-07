Furg aprova diretrizes para aulas de graduação e pós

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) aprovou algumas deliberações com as diretrizes gerais para os ensinos de graduação e pós-graduação lato (especializações/residências) e stricto sensu (mestrados/doutorados). Os documentos trazem um conjunto de regramentos acadêmicos, em caráter emergencial, para o atual momento sanitário.

As novas diretrizes buscam possibilitar, conforme explica a reitora da FURG, Cleuza Dias, a continuidade das atividades acadêmicas, os cursos presenciais em caráter emergencial, mediadas pelas tecnologias de informação e com uso de metodologias ativas. As deliberações também preveem, quando for possível, a retomada das atividades presenciais, de acordo com as atualizações do Plano de Contingenciamento da Furg e as orientações das autoridades de saúde. "Enquanto instituição devemos buscar pela solução dos anseios dos nossos discentes, docentes e técnico-administrativos em educação. As normativas acadêmicas organizam a vida do estudante, asseguram seus direitos e deveres e dão conta deste período emergencial. A flexibilização dessas diretrizes nos ampara neste momento de pandemia e também para quando retomarmos algumas atividades presenciais", esclarece.

A comunidade universitária terá, a partir desta terça-feira uma nova plataforma on-line, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nesse espaço, baseado em software livre customizável de gestão da aprendizagem, o Moodle, os professores podem publicar e editar seus cursos e disciplinas, com facilidade de configuração e edição, registrar e recuperar a trajetória dos acadêmicos, entre outros recursos interativos.

A nova plataforma, segundo o secretário de Educação a Distância da Furg, Valmir Heckler, traz avanços em navegabilidade, inclusão, portabilidade e em segurança. "Não é uma questão da pandemia, é uma questão de evolução dos sistemas", ressalta. Cerca de 40 mil pessoas devem usar o serviço