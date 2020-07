Vera Cruz tem aumento nos atendimentos durante a pandemia

Mais de 300 pessoas foram contatadas no municpio e so acompanhadas regularmente por psiclogos /VINCIUS HOCHSCHEIDT/DIVULGAO/CIDADES

Com a pandemia do novo coronavrus, adaptar tornou-se a palavra de ordem. Esta nova realidade trouxe consigo a necessidade de mudana na rotina de vida das pessoas. Em Vera Cruz, os atendimentos de sade mental tiveram elevao desde maro, quando a pandemia se instalou no Rio Grande do Sul.

Conforme a coordenadora Ncleo Ampliado de Sade da Famlia e Ateno Bsica, Ana Paula Schfer, a vinda da pandemia acarretou em mudanas significativas na vida de muitas famlias.Buscando facilitar o acesso da populao, profissionais da sade tm ido ao encontro das pessoas, com objetivo de identificar situaes para agir no menor espao de tempo, evitando o agravamento de sintomas. "Com o engajamento das agentes comunitrias de sade, listamos centenas de famlias de todas as regies do municpio de Vera Cruz, para realizarmos um primeiro contato e, se necessrio, acompanhamento. J contatamos mais de 300 pessoas desta lista e mantemos o acompanhamento regular com algumas delas", enfatiza Ana, que realiza esses atendimentos em parceria com todas unidades de sade do municpio.

"Enquanto psicloga, tenho o compromisso de fazer com que a sade mental esteja, cada vez mais, ao alcance de todos. Para isso, a populao deve ter conhecimento dos servios que tm sua disposio e de que forma podem acess-los, caso sintam necessidade", analisa.

Porm, quando se fala em sade mental, segundo ela, a primeira coisa que vm a mente da maioria das pessoas o Centro de Ateno Psicossocial (Caps). " importante que a populao saiba que o cuidado em sade mental acontece dentro dos postos de sade, em seus territrios, atravs de escutas estendidas, atendimentos individuais, grupos teraputicos, entre outros meios, que so definidos de acordo com a necessidade de cada um", esclarece.

Para a psicloga, ainda difcil para algumas pessoas, reconhecer que esto em sofrimento e buscar ajuda. "Infelizmente, ainda existem pessoas que falam da depresso, por exemplo, como se fosse uma bobagem, sem saber que ela est dentro do quadro das doenas que mais matam em todo o mundo. Para se ter uma ideia, a Organizao Mundial da Sade (OMS) estima que, no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se suicide", lamenta.