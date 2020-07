Granja perde 35 mil aves por conta da chuva em Nova Prata

A cidade de Nova Prata ainda contabiliza os prejuízos do temporal da semana passada. Um dos maiores foi em uma granja. Cerca de 35 mil aves morreram, quando dois aviários foram alagados pelas fortes chuvas.

Segundo registros na secretaria de Agricultura e Abastecimento de Nova Prata, é recorde histórico o número de aves mortas ao mesmo tempo. A partir do fato, técnicos da empresa ao qual o empresário era integrado estiveram no local e orientaram procedimento de descarte das aves seguindo, principalmente, regras ambientais. Um mutirão de limpeza dos aviários será feito para remover cerca de 70 mil quilos de aves. Máquinas da prefeitura também irão trabalhar no local auxiliando na limpeza dos aviários e na abertura de valas.

Em uma outra granja da cidade, na comunidade Santa Catarina, outro aviário foi invadido pela água, porém não haviam aves no local e os prejuízos foram somente estruturais. Na cidade, choveu 310 milímetros até o domingo.