Jaguarão quer rever regra para trânsito de caminhoneiros

O prefeito de Jaguarão, Favio Telis, esteve reunido com autoridades uruguaias para construir novas alternativas para o acesso de caminhoneiros ao país. Em audiência com a diretora departamental do Ministério uruguaio, Karina Rando; a intendente de Cerro Largo, Carmen Tort e o alcaide de Rio Branco, Rodolfo Conde, o gestor municipal pede que a nação vizinha reveja a exigência do teste de PCR. Em virtude da demora no resultado, a medida tem prejudicado o transporte de cargas internacionais.

Telis garante que é preciso encontrar uma forma que dê mais celeridade no ingresso dos motoristas, não deixando cargas paradas, inclusive de mantimentos perecíveis. "Em defesa da vida e da economia, precisamos buscar alternativas e outro tipo de monitoramento, para não prejudicar ainda mais quem precisa colocar a comida na mesa", defende o prefeito. Ele reforça que o congestionamento sobre a ponte Barão de Mauá também é arriscado, pois a estrutura é de 1929 e não tem capacidade para suportar tantos veículos pesados ao mesmo tempo. As filas também geram insegurança no fluxo de trânsito. Na semana houve um acidente fatal no trecho apontado.

O líder do Executivo da fronteira ainda propõe que a fiscalização dos veículos seja realizada no Passo da Fronteira, a exemplo de como ocorre em Jaguarão. Desta forma, a verificação do transporte se concentra no terminal rodoviário - gerando menos transtornos. Telis ainda solicita a reativação da Carteira do Fronteiriço, o que facilitaria a o controle de entrada e saída de Jaguarão para o deslocamento até o país vizinho.