Queda nas doações de alimentos traz dificuldades em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul tem enfrentado dificuldades para manter as refeições e a entrega de cestas básicas para famílias que tiveram a situação agravada com o frio e a pandemia de coronavírus. Desde o início da campanha "Caxias do Amor", no mês de março, houve queda expressiva nas doações de alimentos e itens de higiene. Os itens mais urgentes são arroz, óleo e leite. Cerca de 10 mil famílias são atendidas mensalmente.

A campanha solidária na cidade foi lançada nos início da quarentena, numa parceria entre Prefeitura e Mitra Diocesana, com apoio de diversas entidades. No primeiro mês, as doações arrecadadas em mercados, farmácias e postos de gasolina chegaram a quase 693 quilos. No mês seguinte foram mais de 8 toneladas. Em maio, atingiram "pico" de 14 toneladas, mas estão em queda. Nos primeiros 10 dias de julho, foram 2,4 toneladas arrecadadas.

Manter o volume de doações tem sido um grande desafio para as equipes da iniciativa e para os voluntários envolvidos. "A pandemia não dá trégua e a campanha vem se alongando. É esperado que haja um desestímulo em doar, porém a necessidade continua", destaca a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da prefeitura, Cristina Fabian Gregoletto.

As doações podem ser feitas nos supermercados, farmácias e postos de gasolina identificados com caixas e cartazes da campanha. Após a doação, são feitas cestas com os produtos e entregues para a população.