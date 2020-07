Prefeitura começa a reconstruir pontos de Venâncio Aires

Após um fim de semana de trabalho, mutirão e solidariedade voltada para as pessoas atingidas com a maior enchente de Vila Mariante nos últimos 60 anos, a semana iniciou com mais ações para reestruturar casas e acessos nas localidades afetadas de Venâncio Aires. A secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deslocou uma equipe com pedreiros, eletricistas, trabalhadores de limpeza urbana e maquinário para realizar o recolhimento de entulhos, entregas de móveis e melhorias nas estradas e acessos.

Apesar da subida do nível da água na madrugada de domingo para segunda-feira, nenhuma família precisou deixar suas moradias. No fim de semana, as pessoas que estavam desde quinta-feira, abrigadas no Ginásio de Mangueirão retornaram para suas casas. No local receberam alimentação, roupas e colchões e cobertores para dormir.

Ontem, a prefeitura também realiza roteiro de recolhimento de doações pela cidade. Quem puder doar móveis, eletrodomésticos podem levar para o Ginásio de Exposições do Parque do Chimarrão. Outros donativos como alimentos, materiais de limpeza e higiene, calçados, meias e cobertores podem ser encaminhados para o prédio da antiga secretaria de Cultura, em frente à Biblioteca Municipal. Por enquanto, segundo a prefeitura, não há mais necessidade de doações de roupas.

Ao longo do fim de semana inúmeras empresas, entidades, pessoas da comunidade auxiliaram com muitos mantimentos para a população de Venâncio Aires. "Conseguimos dar este suporte inicial para cerca de 90% dos atingidos. Esta corrente do bem que se formou no município foi crucial para o êxito deste trabalho que só está começando", enfatizou o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, Mateus Deitos Rosa.