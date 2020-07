Música clássica é usada para a criação de suínos na Serra

Em um momento desafiador para a suinocultura, muitos produtores buscam soluções para otimizar os custos de produção. Dentro deste cenário, o uso de robôs com música clássica para aprimorar a produção de carne suína vem crescendo e se mostrando uma alternativa para se manter competitivos em meio às oscilações do mercado.

A tecnologia, lançada pela Roboagro, de Caxias do Sul, é inédita no Brasil e já conta com mais de 400 unidades em operação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, responsáveis por 66% da suinocultura brasileira. Conforme dados da empresa, o número de pedidos de orçamentos dobrou nos meses de abril e maio. Um dos motivos é a flexibilidade, precisão e gestão que o robô traz para produtores e agroindústrias, ao permitir ajustar a sua produção à dinâmica mercado.

O uso de música clássica na hora da distribuição da ração para os animais é baseado em diversos estudos que comprovam a eficácia desse tipo de estratégia na fase de crescimento dos suínos. Uma dessas pesquisas foi conduzida por uma equipe da Universidade de São Paulo (USP) que demonstrou que o 'enriquecimento sensorial do ambiente' acarreta na diminuição do comportamento agressivo dos animais e a manutenção da taxa de engorda com um consumo menor de ração, o que tem grande impacto no custo de produção dos suínos.

Além da música, a robotização da produção, conhecida como "Suinocultura 4.0", já é novo padrão para o mercado brasileiro. Essa prática consiste no uso de ferramentas e tecnologias que possibilitam otimizar todas as etapas do processo produtivo. Segundo levantamento do Sebrae, cerca de 81% dos suinocultores dos três estados da Região Sul seguem um modelo de produção integrado, onde uma cooperativa ou agroindústria fornece todos os insumos para a produção. Cabendo ao produtor gerenciar o consumo de ração e o crescimento dos animais que serão enviados para o abate, a chamada fase de crescimento e terminação.

Entre os principais benefícios percebidos dessa técnica é a possibilidade do controle e rastreabilidade em tempo real do consumo de ração em cada trato, em cada baia, por meio de um aplicativo e de um software. Isso facilita a análise individual de cada distribuição aumentando os resultados para o produtor, além de melhorar a competitividade e ganhos para toda a integração, produtores e agricultores que pode usar de recursos avançados como ferramentas de gestão e inteligência artificial para corrigir gargalos de produção e encontrar oportunidades de melhorias.

Conforme explica Giovani Molin, diretor da empresa, esse é um dos grandes desafios da suinocultura moderna - o correto acompanhamento do programa de arraçoamento e manejo estipulado pelas equipes técnicas das integradoras - já que os resultados da produção, na maioria dos casos, são conferidos apenas ao final do lote: "Essa forma de organização oferece poucas informações sobre o processo produtivo, apurando apenas os principais índices de produção como mortalidade e consumo de ração no fechamento do lote, o que torna o processo de decisão lento e ineficaz", explica Molin.

O robô resolve este problema ao controlar quantas gramas ou quilos de ração são distribuídos por suíno a cada trato. O sistema realiza a alimentação dos suínos nas baias em horários pré-determinados e o ajuste em tempo real conforme o consumo dos animais, com o mínimo de interferência humana no processo. "Hoje, cerca de 70% do custo de produção da carne suína está diretamente ligado ao consumo de ração. Nos comedouros atuais existem muito desperdícios além de não haver nenhuma possibilidade de gestão e informação para o suinocultor. O robô oferece a oportunidade do criador ajustar a sua produção conforme as variações do mercado e dos custos dos insumos, isso deixa a carne produzida aqui muito mais competitiva frente a outros mercados", conta o diretor da empresa.