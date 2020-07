Estrela tem mais pontos para coleta e entrega de doações

A prefeitura de Estrela ampliou, a partir desta semana, os pontos para entrega e distribuição de doações às famílias atingidas pela enchente do Rio Taquari. O ponto central continuará sendo o Brechó Solidário, junto ao prédio da antiga Polar, mas a doação e retirada podem ser feitas também nas escolas Leo Joas (bairro das Indústrias), Criança Feliz (Loteamento Marmitt), Arco-Íris (Bairro Imigrantes), São João (Oriental) e Girassol (Bairro Boa União). A partir de terça (14.07) o atendimento nestas escolas será das 9h às 13h, enquanto que no Brechó é todo o dia, 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

No município há 26 famílias alojadas em abrigos municipais em razão da enchente. Destas, 22 (em torno de 80 pessoas) estão no ginásio Ito Snel, no bairro Oriental, e quatro (14 pessoas) foram abrigadas no Centro Materno Infantil do bairro Moinhos. Seis destas famílias foram levadas para estes abrigos porque suas casas correm o risco de desabar. São 20 residências interditadas pela Defesa Civil, para as quais a prefeitura está encaminhando o pagamento de aluguel social até que seja definido um local para estabelecê-las.

Durante toda a semana passada, quando a chuva forte atingiu a cidade e a cheia do trio deixou dezenas de famílias desabrigadas, a comunidade mostrou-se solidária com as famílias atingidas pela enchente, muitas das quais perderam tudo o que possuíam. A necessidade maior, agora, é de móveis, colchões e cobertores, mas toda a colaboração será importante, como agasalhos, roupas de cama, travesseiros e itens de limpeza e de higiene pessoal.