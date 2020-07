Escassez de profissionais de saúde preocupa São Leopoldo

O crescimento da demanda, especialmente pela gravidade dos casos, e o aumento do número de óbitos, mesmo que não só de moradores da cidade, causam apreensão em São Leopoldo. Mesmo com editais abertos e busca entre os profissionais, a oferta de mão-de-obra especializada está escassa, um problema que persiste na quase totalidade dos municípios do Estado.

A partir da aquisição de respiradores e doações para 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o Hospital Centenário montou seis deles com toda a estrutura de equipamentos necessária, mas depende da disponibilidade de profissionais intensivistas, médicos e equipes de enfermagem, que possam dar conta do atendimento para estes pacientes. Como a demanda de outras cidades é pelo mesmo perfil, há falta de pessoas para realizar os atendimentos

Outros 30 leitos clínicos fazem a retaguarda de atendimento na área exclusiva para a doença, os quais também têm ampliado a ocupação nos últimos dias. Dos atuais 10 leitos de UTI em operação, apenas cinco são habilitados pelo Estado, e não pode ser negado atendimento a pacientes de outros municípios, nem nos leitos habilitados e nem nos demais disponíveis. Com o pleno funcionamento dos outros seis, o Centenário terá ao todo 46 leitos, entre clínicos e de UTI na Área Covid.

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, bastante preocupado com a ocupação dos leitos e com informações de técnicos da Saúde de que a situação pode piorar, está reunindo todos os esforços para a contratação urgente de profissionais. A direção do hospital trabalha fortemente para resolver esta questão o quanto antes. "Nosso temor é que mesmo aumentando a estrutura, o ritmo da doença e de necessidade de internações cresça muito nos próximos dias. Isso está ocorrendo em praticamente todo o Estado. O frio, as chuvas, e a velocidade da contaminação acendem ainda mais o alerta", destaca Vanazzi.