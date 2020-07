Prefeitura retira 24 idosos de lar em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo fez uma operação de transferência temporária dos 24 idosos moradores do Lar São Francisco para o Monte Alverne, localizado no bairro São José. A medida vai garantir a completa sanitização do local por uma empresa especializada, conforme plano de contingência para Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).

Os idosos receberão acompanhamento clínico, alimentação, higienização e demais medidas protetivas. A medida faz parte do protocolo de sanitização estabelecido pela secretaria municipal de Saúde para casos de surto. Em uma testagem realizada no fim de junho, dois idosos que testaram positivos.

Eles foram encaminhados ao Monte Alverne e já são considerados recuperados. Outros quatro trabalhadores testaram positivos e estão afastados das funções. Na sexta-feira, uma senhora de 64 anos faleceu no lar, tendo o resultado positivo de Covid-19 confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).