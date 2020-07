Venâncio Aires terá testagem em massa para a Covid-19

A prefeitura de Venâncio Aires anunciou que fará uma testagem em massa da população. O primeiro lote dos testes, que deve chegar na segunda quinzena de julho, será composto por 15 mil unidades que poderão ser aplicados em postos de saúde, Hospital São Sebastião Mártir e locais criados para atender pacientes com problemas respiratórios, por conta da Covid-19.

A prefeitura deve investir R$ 825 mil na compra dos itens. Durante o anúncio da nova medida, o prefeito Giovane Wickert, ao lado do secretário municipal de Saúde, Ramon Schwengber, explicou que a ideia é superar os 20% da população testada. "Vamos testar a quantidade necessária. Não será obrigatório, mas aquela pessoa que quer testar que acha que pode estar com o vírus ou se em algum momento achou que tivesse o contraído, poderá testar na nossa rede. Com a chegada do primeiro lote serão dados mais detalhes de como serão feitas testagens", explicou.