Mortes por acidentes em Canoas caem pela metade

O municpio de Canoas celebra outra conquista de impacto positivo na segurana dos moradores, agora, relacionada ao trnsito. Ao contrrio de outras grandes cidades gachas, o primeiro semestre deste ano foi de reduo significativa da violncia no setor canoense. A informao foi divulgada pela Unidade de Estatstica e Controle da secretaria municipal de Transportes e Mobilidade e aponta a queda de metade das fatalidades ocorridas entre janeiro a junho deste ano, com nove casos, se comparadas ao mesmo perodo de 2019, com 18 mortes.

De acordo com o levantamento, os meses de maro e abril passaram ilesos aos acidentes graves e no tiveram sequer um bito. A diminuio ainda maior se comparada com os nmeros de 2010, ano que a Organizao das Naes Unidas (ONU) instituiu a dcada da segurana no trnsito pela alta vulnerabilidade de crianas, pedestres, ciclistas e pessoas idosas no mundo inteiro. O primeiro semestre de uma dcada atrs obteve 26 mortes em Canoas, nmero 65% maior do que o encontrado no perodo recente.

"Tivemos um enfoque grande nos ltimos anosna fiscalizao do trnsito em Canoas. Apostamos pesado na revitalizao de mais de 90 quilmetros de asfalto, monitoramento do trfego, conscientizao dos moradores, sinalizao das vias e outras necessidades que fazem a diferena na segurana", afirma o secretrio municipal de Transportes e Mobilidade, Ademir Zanetti. O nmero de trnsito torna-se ainda mais especial neste perodo de pandemia do novo coronavrus, ao evitar que acidentes graves ocasionem a internao de vtimas em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).