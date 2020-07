Comércio eleva resultado negativo de Rio Grande até maio

Como os demais municípios brasileiros, Rio Grande também tem sido afetada economicamente pela pandemia de coronavírus. Neste contexto, os setores comerciais, industriais e de serviços têm sido fortemente atingidos, uma vez que umas das principais medidas de prevenção é o distanciamento social. Apesar de Rio Grande ter sido uma das cidades que por mais tempo estendeu o fechamento das atividades econômicas no início da pandemia no Brasil, os números mostram que, em comparação com outras grandes cidades do estado, o município não está entre os que tiveram maior redução percentual de empregados.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, (CAGED), entre as 12 cidades mais populosas do estado (Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas, Santa Maria, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Rio Grande, Alvorada e Passo Fundo), Rio Grande foi uma das que apresentou menor retração no número de empregados em maio, último mês com dados disponíveis, com redução de 3,35%, atrás apenas de Passo Fundo (-2,28%) e São Leopoldo (-3,31%), que tiveram os menores impactos.

Em números totais, de janeiro a maio, Rio Grande registrou 4.558 novas admissões e 5.796 demissões, o que representa 1.238 pessoas empregadas. O setor mais afetado no período foi o comércio, com redução de 829 empregados.

Na indústria, por outro lado, houve aumento do número de empregados nesses meses, com 1014 admissões e 740 desligamentos, um saldo positivo de 274. Comparando com Pelotas, outro grande município da região, de janeiro a maio a cidade vizinha apresentou 7865 admissões e 10784 demissões, um saldo negativo de 2919 empregados.

Tendo como referência apenas o período de março e maio, quando foram determinadas as primeiras restrições em função da Covid-19, foram 1401 empregados a menos em Rio Grande (2180 admissões e 3581 desligamentos). O comércio novamente apresentou maior redução, com saldo negativo de 630 (537 admissões e 1167 desligamentos).

Mesmo durante esse período, a indústria no município registrou aumento do número de empregados: 528 admissões e 437 desligamentos, saldo positivo de 91.

O prefeito Alexandre Lindenmeyer ressalta que, além dos efeitos na economia causados pela pandemia, o Brasil vinha desde final de 2019 com crescimento pequeno, projetando aumento de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB). "A projeção já era de muita dificuldade e a pandemia agravou a situação, gerando um cenário de recessão e aumento do número de desempregados, que no início do ano, já eram mais de 13 milhões no país", afirmou.