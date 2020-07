Candelária apresenta projeto para pontos turísticos

Com o propósito de despertar uma maior consciência coletiva para as riquezas do município, a secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Candelária apresentou um projeto de desenvolvimento turístico para a cidade. Segundo o secretário municipal de Turismo, Jorge Mallmann, a equipe idealizou o projeto neste período de pandemia, até pela impossibilidade de realização de eventos e competições esportivas.

O projeto incluiu a revitalização da Rota Caminho dos Tropeiros, que já recebeu há alguns dias um trabalho de limpeza e melhorias na escadaria de pedra, situada no parque da Ponte do Império. Também foi apresentada uma proposta de criação de uma rampa de voo livre no chamado Morro da Tartaruga, localizada no Alto Passa Sete.

Na sequência, ainda foi mostrado um projeto de criação de um mirante na Cascata da Ferradura, na localidade do Roncador, uma iniciativa de melhoria da infraestrutura do morro Botucaraí, incluindo um modelo de escada em alguns pontos da trilha até o topo, e os participantes do evento defenderam a ideia de um amplo projeto modular para o Museu Aristides Carlos Rodrigues, às margens da RSC-287. O projeto prevê a identificação do espaço com figuras amplas representativas da riqueza da paleontologia do município.

Além da paleontologia, o espaço destacaria, segundo a proposta, a riqueza arqueológica de Candelária - representada pela Redução Jesus Maria - e as demais atrações turísticas do município. A apresentação foi encerrada com um painel representativo de todo o patrimônio histórico-turístico do município, detalhado pelo secretário Mallmann, que questionou os presentes qual o município no Estado que conta com um conjunto de riquezas tão amplo e diversificado como Candelária. "É um compromisso e um desafio nosso tirar proveito de todo esse potencial", concluiu.