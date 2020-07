Hospital de São Gabriel recebe mais três leitos de UTI

O Hospital de Santa Casa de Caridade credenciou mais três leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento especializado Covid-19 em São Gabriel. Agora, com a aquisição de respiradores novos, a instituição passa a ter 21 leitos com respiradores, sendo 10 para assistência geral e 11 para atenção aos pacientes com o vírus. O aparelhamento do hospital é fruto de uma ação iniciada pelo prefeito Rossano Gonçalves e que contou com apoio do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e parte da bancada gaúcha em Brasília.

Os novos equipamentos foram instalados na nova ala hospitalar reservada para atendimento de pacientes com COVID-19. Em pronunciamento, o prefeito destacou a mobilização do governo municipal desde o início da pandemia. "Pressão. Nada se consegue sem pressão. Mencionamos, desde o princípio, que era necessário investir em aparelhamento. Sempre alertei, como não temos uma vacina para conter o vírus, que precisávamos de mais respiradores", argumentou o prefeito.

No mês de abril, a provedoria da Santa Casa ajustou uma ala para atendimento especializado em Covid-19 oferecendo, de imediato, 13 leitos para isolamento clínico. Em junho, através de uma ação conjunta, a instituição conseguiu implantar cinco respiradores e logo, em seguida, credenciá-los. Também foram ampliadas, com a compra de mais respiradores para atender casos mais graves em São Gabreil.. No início desta semana. Em três meses, São Gabriel ampliou em 110% a capacidade de atendimento para pacientes com a Covid-19, tanto na cidade quanto na região.