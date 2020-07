Prefeitura quer criar centro multidisciplinar em Viamão

Um novo espaço para promover o acesso e a permanência de alunos com deficiência ou necessidades educacionais específicas na cidade. Essa é a proposta da prefeitura de Viamão, com o projeto de implantação e a minuta do projeto de lei para criação do Centro Municipal de Especialidades Multidisciplinar.

A implantação deste centro já foi estudada e avaliada e vai trazer um ganho para a qualidade do ensino e às famílias, que passarão a receber atendimento dentro do município. "Outro ponto a ser salientado é a economia para os cofres da cidade, pois a Prefeitura não necessitará comprar vagas em municípios vizinhos para garantir o atendimento", destacou a secretária de Educação, Simone Rodrigues. O prefeito Valdir Jorge Elias disse apostar nesta iniciativa de inclusão e que a perspectiva da prefeitura de Viamão e da secretaria da Educação é que possam ser ampliados os números de atendimentos com a criação do novo centro.