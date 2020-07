CORONAVRUS Notcia da edio impressa de 13/07/2020. Alterada em 13/07 s 03h00min Portal vai concentrar dados da Covid-19 no Vale do Rio Pardo

A parceria entre o Consrcio Intermunicipal de Servios do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) foi ampliada com o lanamentode um portal. O site, batizado de GeoSade Unisc, vem sendo desenvolvido por grupos de pesquisa da instituio de ensino, e ir fornecer dados e informaes sobre o estudo a ser iniciado no dia 18 deste ms, que ir mensurar a soroprevalnciado novo coronavrus na regio.

Contudo, o espao virtual promete ser abastecido tambm com outras questes relativas sade e educao, se tornando um repositrio de produo cientfica. "A ideia que o portal conte com dissertaes de mestrado, teses de doutorado, artigos publicados em peridicos e links de dossis acerca dos temas tratados pelos grupos de pesquisa e sobre a Covid-19", ressaltou um dos idealizadores da pgina, o gegrafo Camilo Darsie.

Eleexplica que o site ser dividido em sesses. Uma contar com as informaes geradas a partir da pesquisa do Cisvale, com um mapeamento dessa anlise sendo feito pelos integrantes dos programas de ps-graduao da Unisc. J outras duas abas sero destinadas explorao de materiais acadmicos de cada grupo de pesquisa.

"O tema Covid-19 ser pesquisado por anos em funo de todo o impacto causado, tanto na rea da sade como na rea da educao ou demais cincias. Por isso, faremos do site um grande repositrio de material que ser fonte para pesquisas sobre o assunto, sendo atualizado ao longo do tempo. A funo da universidade essa, compartilhar conhecimento e, no caso da Unisc, promover o fortalecimento da comunidade", complementou Darsie.