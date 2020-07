Internet ajuda a aproximar pacientes e familiares em Canoas

Por conta da pandemia do novo coronavrus, a adoo de novas tecnologias torna-se indispensvel em diferentes espaos para aproximar as pessoas e reduzir os impactos provocados pelo distanciamento social. Em Canoas, o Hospital de Pronto Socorro aderiu s chamadas de vdeo como meio de manter as visitas de familiares aos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A iniciativa realizada por profissionais do Servio de Psicologia e visa, ainda, o equilbrio emocional de quem se encontra em um momento de tamanha fragilidade.

De acordo com a psicloga e uma das idealizadoras do servio, Carla Joseane Branco, as visitas foram amplamente aceitas pela instituio e so um sucesso por reduzir o sofrimento emocional do pblico. Afinal, trata-se de uma oportunidade para enviar mensagens e afetos a quem est batalhando pela vida. "Naturalmente, estar longe de quem se ama gera ansiedade, angstia e, se no tratarmos com cuidado, pode ocasionar um trauma psquico. Ns trabalhamos para que o familiar saia daqui com a certeza de que seu amor est sendo tratado e recebendo o melhor cuidado possvel da equipe", revela.

O fluxograma das visitas virtuais inicia com a coordenao das UTIs que lista as internaes em uma planilha e a remete ao servio de Psicologia. A psicloga realiza o contato telefnico com o responsvel e agenda o encontro virtual. O interessado se desloca at a sala de psicologia no hospital, onde faz a videochamada com suporte emocional do psiclogo, considerando a singularidade do adoecimento do paciente e da estabilidade emocional do familiar no momento da visita.

Os benefcios da iniciativa no so sentidos apenas pelos cidados que realizam a visita. Para a coordenadora das UTIs, Caroline Salim Schneider, os mdicos se sentem realizados a partir da utilizao da tecnologia, uma vez que o simples contato telefnico no permite que o estado clnico do enfermo seja informado de modo acolhedor. "Falar de um paciente em estado grave para a famlia acaba sendo um trabalho duro para a equipe, que j possui uma rotina intensa. Ento, o auxlio da psicologia torna confortvel nosso trabalho ao realizarmos as visitas virtuais", explica.