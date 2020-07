Usina de reciclagem muda realidade de trabalhadores de Canoas

Local inaugurado no ano passado tem mais de 100 funcionrios, inclusive com pessoas de fora do Estado /PREFEITURA DE CANOAS/DIVULGAO/CIDADES

A Usina de Reciclagem de Resduos da Construo Civil, implantada h pouco mais de um ano, beneficia o municpio de Canoas como alternativa de sustentabilidade ambiental e econmica. Construda em uma rea de 21 hectares do Parque Industrial Jorge Lanner, a usina se estabeleceu como a maior do Brasil na reciclagem de resduos e garante carteira assinada, assistncia social e emprego digno a mais de 100 trabalhadores. So eles que recolhem, separam e beneficiam diversos tipos de resduos descartados na cidade e que chegam todos os dias ao local.

Alm do reconhecimento da comunidade canoense e de instituies sustentveis, a usina gera nova perspectiva de vida aos trabalhadores da reciclagem, que h duas dcadas viviam em condies insalubres. Montanhas que acumulavam materiais de construo, pneus, entulhos, restos de mveis, carcaas de produtos eletrnicos, lixo domstico e at animais mortos formavam o cenrio de completo abandono no distrito.

Nascido na Bahia, Manoel Messias sente-se realizado ao contribuir para a limpeza e o desenvolvimento da cidade que lhe acolhe to bem h quase dez anos. "Estava desempregado, fazendo uns bicos no interior do estado quando me chamaram. Hoje, sou grato pela oportunidade e por saber que Canoas est cada dia mais limpa", diz.

Mesmo antes do pleno funcionamento, a estrutura da usina j traz economia para a cidade com a gerao de matria-prima para obras de Canoas. "Todo o material que antes chegava aqui como lixo, sem serventia, a partir de agora revertido em insumos para obras do municpio. Alm disso, esse grande empreendimento vai nos trazer ganhos sociais, ecolgicos e sustentveis", destaca o prefeito Luiz Carlos Busato.

Para ele, a instalao da usina um sonho realizado. "O que estamos vendo uma oportunidade de mudar, de uma vez por todas, a cultura de descarte de resduos na cidade. Alm disso, conseguimos transformar o parque Joge Lanner, que era um marco do desprezo com o meio ambiente por dcadas, nesta referncia de reciclagem organizada e de economia de recursos pblicos. o exemplo de um problema que foi convertido em soluo", comemora.