Chuvas e elevação de casos da Covid-19 deixam São Borja em alerta

Dois episódios têm deixado a população de São Borja com atenção redobrada a pandemia do coronavírus e a enchente do rio Uruguai, depois das chuvas intensas mais recentes no sul do país. O prefeito Eduardo Bonotto garante que, apesar da conjuntura de situações adversas, todas as ações de prevenção e apoio à população são-borjense estão sendo adotadas.

O rio Uruguai chegou a cerca de 9,5 metros além do normal no município, com tendência de elevação. Já com a marca atual, são atingidas as primeiras famílias ribeirinhas, assim como bares no Cais do Porto. Com uma possibilidade de agravamento do quadro, o prefeito afirma que todas as equipes da Defesa Civil municipal estão mobilizadas.

A enchente do rio Uruguai que atinge o sul do Brasil eleva também o nível dos seus diversos afluentes, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A cheia ocorre depois que, há poucos meses, o rio Uruguai registrou um dos níveis mais baixos das últimas décadas. De janeiro a abril, as águas do manancial em São Borja se mantiveram menos de 50 centímetros além do normal.

Ao mesmo tempo que São Borja mobiliza-se em função de mais uma enchente do rio Uruguai, segue também articulando ações de prevenção e enfrentamento à pandemia do coronavírus. O prefeito Eduardo Bonotto reiterou, nesta sexta-feira, que a situação está sob controle, mas requer atenções redobradas. Isto por que vêm crescendo os números de pacientes infectados pelo vírus.

São Borja continua em situação de calamidade pública devido à pandemia e as atividades autorizadas s a funcionar têm restrições e precisam de adotar uma série de medidas de prevenção. O uso de máscaras segue obrigatório para todas as pessoas e são proibidas aglomerações. Eduardo Bonotto voltou a pedir que as pessoas que integram os grupos de risco observem isolamento social. Nos casos de sintomas gripais - resfriado, febre, tosse, coriza - ou ainda perda de olfato e paladar, a recomendação é para procurar o Centro de Triagem, durante o dia, ou o Hospital Ivan Goulart, na parte da noite.