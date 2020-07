Número de casos de Covid-19 cresce nas indústrias de Pelotas

No segundo levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica da secretaria da Saúde de Pelotas, que trata sobre o perfil dos infectados pelo novo coronavírus na cidade, o destaque ficou para o aumento de casos entre trabalhadores da indústria. A categoria passa a fazer parte das cinco atividades profissionais mais atingidas pela doença no município.

Na comparação com a pesquisa da última semana de junho De acordo com a análise realizada pelo Observatório de Segurança Pública, a partir dos dados registrados pela epidemiologia local, os funcionários do setor fabril representam 5,8% do total de moradores contaminados pelo vírus causador da Covid-19., quando este grupo representava 2,4% dos positivos do município, a categoria foi a que mais apresentou novos casos.

O estudo, efetuado com o total de 347 casos confirmados para o novo coronavírus em Pelotas, também apontou que os profissionais da saúde se mantêm no topo dos mais afetados pelo novo coronavírus, somando 22,8% do contingente. Logo em seguida, estão os comerciários/atendentes, com 15,6%, e os aposentados, que respondem por 9,8% do total. Os estudantes empatam com os trabalhadores da indústria correspondem a 5,8 Ús pessoas que sofreram o contágio.

A Vigilância Epidemiológica contabilizou, pela primeira vez, casos positivos entre prestadores de serviços trabalhadores que podem exercer as funções de pintor, mecânico, serviços gerais, cuidador de idoso e técnico em eletrônica , perfazendo o percentual de 2,3%. Além disso, ocupações como donas de casa, administradores e/ou empresários, profissionais do transporte e educação, da segurança e do meio rural, advogados, trabalhadores do segmento portuário e da comunicação, empregadas domésticas, cozinheiros, veterinários, líderes religiosos e desempregados pontuaram no perfil dos infectados pelo coronavírus em Pelotas na primeira semana de julho.