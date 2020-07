Furg firma parceria para produção de face shields

Uma parceria firmada entre a Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e a Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas (ABCM) vem proporcionando a confecção de máscaras do tipo face shield para a proteção de profissionais de saúde. Já foram produzidas 250 unidades, distribuídas para as secretarias de saúde de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Morro Redondo. Ao total, está prevista a confecção de 630 equipamentos que serão destinados às secretarias de municípios das regiões de Pelotas e Bagé.

De acordo com o coordenador do projeto de extensão, Gustavo Dias, a sinalização da ABCM para a submissão de um projeto potencializou a expansão da produção para outras entidades. "Promover ações que busquem amenizar o risco de contaminação aos profissionais da linha de frente amplia a capacidade de atendimento aos habitantes dos municípios, evitando a remoção aos centros hospitalares de referência", afirma o docente.

A associação fomentou a compra dos insumos para a produção, que está sendo realizada na residência do coordenador do projeto. A montagem e distribuição das face shields acontece no Parque Tecnológico da Furg, em Rio Grande. Gustavo esclarece que, para evitar solicitações ambíguas, foi estabelecido um fluxo junto ao Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. Assim, as demandas e mediações são realizadas por eles.

Após o atendimento das secretarias nas cidades em que a Furg possui campus, o docente salienta que estão sendo priorizados os menores municípios, que geralmente não possuem hospitais. "Na minha opinião, o que temos hoje é uma estratégia que investe nos municípios e hospitais de referência. Estou buscando, dentro das nossas limitações, complementar essa estratégia com uma abordagem inversa: reduzindo também a contaminação dos profissionais naqueles municípios menores", explica Gustavo.