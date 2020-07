Sistema de monitoramento de Gentil é ampliado

A prefeitura de Gentil deu início à ampliação do sistema de videomonitoramento na área urbana da cidade. Foram entregues mais sete câmeras adquiridas, que devem ser instaladas em pontos estratégicos que ainda não contam com as câmeras de segurança.

"É um projeto desenvolvido em três etapas, que prevê ofertar mais segurança para a população da área urbana e futuramente na rural. Logo estaremos dando início a parte prática da instalação das câmeras em pontos estratégicos escolhidos a partir de estudo da administração e Brigada Militar, para operacionalizar o sistema em toda a cidade e assim promover mais segurança à comunidade", explica o prefeito Alcenir Dalmago. O investimento é de mais de R$75.500,00, deste valor R$54.376,43 são da Consulta Popular do governo do Estado.