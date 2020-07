SAÚDE Notícia da edição impressa de 13/07/2020. Alterada em 13/07 às 03h00min Em parceria com a Feevale, Ivoti oferta atendimento pediátrio

O município de Ivoti em parceria com a Universidade Feevale, começou a oferta em julho atendimentos pediátricos para a comunidade. As consultas são realizadas pelos alunos do curso de medicina, acompanhados dos professores médicos pediatras.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Bernardes, essa oportunidade é um ganho para a população e o município. "A parceria implica em maior oferta de horários pediátricos disponibilizado para atendimentos aos pequenos cidadãos ivotienses", concluiu. Os atendimentos acontecem nas Unidades Básicas de Saúde Jacob Schneider, Concórdia e Cidade Nova.

Todos os agendamentos são realizados perante agendamento prévio. A abertura das agendas ocorre em quartas-feiras pela manhã e as marcações seguirão sendo realizadas enquanto houver horários disponíveis, ou restringindo apenas às quartas-feiras.