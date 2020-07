Hospital de Sapiranga amplia oferta de leitos de UTI

A prefeitura de Sapiranga adquiriu trs leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto para pacientes com coronavrus na Sociedade Beneficente Sapiranguense. O investimento ser realizado ao longo de dois meses ter um custo total de R$ 440mil, com recurso prprio do municpio.

Nesta semana, a direo do Hospital Sapiranga contatou a secretaria municipal de Sade para expor a situao referente a ocupao dos leitos de UTI para pacientes com insuficincia respiratria aguda, relacionados ao coronavrus. "Desde a implantao no final de maio, a UTI com cinco leitos habilitados pelo Ministrio da Sade vem se mantendo com ocupao acima de 90%. Porm, no domingo passado, o hospital no teve outra alternativa seno abrir dois leitos extras, para acomodar pacientes que aguardavam na emergncia, sem perspectivas de leito, para transferncia para outro hospital", relatou a diretora executiva, Elita Herrmann.

Conforme a secretaria municipal de Sade, agora, a populao conta com sete leitos de UTI Adulto, cinco leitos de UTI Isolamento (Covid-19), trs leitos de UTI Isolamento e outros 10 leitos de internao para Isolamento Covid-19.Com isso, houveuma ampliao da capacidade de atendimento de casos graves e que necessitam de cuidados intensivos de 114%." preciso haver sincronia neste momento em que enfrentamos um vrus muito perigoso, que influncia na sade das pessoas e na economia do pas. Neste momento, nossa principal misso salvar vidas", completa Corinha.

A secretaria tambm salienta a importncia da adoo das medidas na preveno da Covid-19. " preciso seguir as medidas sanitrias e a higiene, etiqueta respiratria; respeitar o distanciamento social, sendo assim, evitando aglomeraes para impedir a proliferao do vrus, alm de seguir as orientaes das autoridades brasileiras e internacionais de sade", frisou a secretria municipal de Sade, Janete Hess.