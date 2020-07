Mais oito leitos de UTI são abertos em Caxias do Sul

Em coletiva de imprensa online, o prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, e o vice-prefeito Edio Elói Frizzo anunciaram mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Geral, os quais já estão disponíveis para a população. Mais uma vez, os leitos foram abertos custeados unicamente pela prefeitura, até que haja a homologação por parte do Ministério da Saúde.

Cada leito tem o valor de R$ 2.629,78 por dia. Dessa forma, de 34 leitos adultos SUS o Município passou a contar com 65, ou seja, aumentou 91%. Dos 34 leitos, 21 ainda são custeados apenas pela prefeitura, totalizando mais de R$ 1,7 milhão mês. O encaminhamento ao órgão federal já foi feito, mas ainda não houve retorno. Até que seja concretizada a homologação, os custos são pagos pelo município.

Desde o início da pandemia da Covid-19, a prefeitura tem feito investimentos para atender a toda população. Em 18 de maio, foram abertos 10 leitos no Hospital Geral. Em 8 de junho, o Hospital Virvi Ramos abriu mais cinco leitos, e a prefeitura contratualizou um leito no Hospital do Círculo para que fosse feito o atendimento aos pacientes com a Covid-19 na cidade.. No início deste mês, foram abertos mais sete leitos no Hospital Pompeia

Além dos leitos de UTI, foram abertos 49 leitos de enfermaria no Hospital de Campanha junto ao Virvi Ramos, sete leitos em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e 15 leitos de isolamento em Unidade de Internação Clínica (UI) no Hospital Pompeia. A abertura de leitos ajudou a região a se manter, por três vezes, em bandeira laranja, quando a classificação inicial da região da Serra havia sido vermelha.