Corsan constrói reservatório de água em Santa Cruz do Sul

Em pouco tempo, a falta de água deixará de ser um problema aos moradores dos bairros da zona sul de Santa Cruz. Uma parceria firmada pelo prefeito Telmo Kirst com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) atenderá uma demanda antiga da comunidade, com a instalação de um reservatório com capacidade para armazenar mais de 2 milhões de litros de água. A obra, edificada no bairro Santo Antônio, está na reta final. O investimento na obra é de cerca de R$ 7 milhões.

De acordo com o engenheiro da Corsan, Geraldo Nicolau Fontoura, a previsão é de que a obra, que inclui ainda a implantação de um novo recalque e novas adutoras, esteja concluída até final de setembro. "Com esta nova estrutura, o bombeamento de água será bem mais robusto e com mais capacidade de abastecimento", explica.

Ainda segundo ele, mais de 6 mil famílias de nove bairros da cidade serão beneficiadas com o investimento. "Com certeza o atendimento será bem melhor. A obra também contempla adutoras de reforço que irão representar um ganho para toda a zona sul da cidade.", assegura. A estrutura metálica está sendo construída em uma área cedida pelo município. Em contrapartida, além desse complexo de abastecimento, a companhia instalará também uma área de lazer toda remodelada no mesmo local.

O secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Artur Schuh, avalia a importância da obra. "Esta obra vai favorecer e normalizar o abastecimento de muitas famílias naquela área, além de beneficiar indiretamente outras regiões da cidade e garantir maior quantidade de água nos reservatórios, que era uma deficiência daquela localidade", conclui.