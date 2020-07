Teutônia pode receber novo empreendimento do Minha Casa Minha Vida

A habitação foi pauta de reunião entre a Prefeitura de Teutônia e a gerência local da Caixa Econômica Federal. O objetivo do encontro foi conhecer os projetos que o governo federal disponibiliza através do banco para a área. Na ocasião, foi sinalizada uma parceria para a faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida.

O município tem buscado projetos na área de habitação, especialmente para a população enquadrada na faixa 1, de famílias com renda de até R$ 1.800,00 mensais. No entanto, até o momento não houve sinalização de liberação de recursos para este público. Durante a reunião, o gerente da Caixa Econômica Federal de Teutônia, Fernando Forneck, colocou que, no momento, há projetos de habitação para faixa 2, destinada a famílias com renda de até R$ 4.000,00. Conforme a secretaria de Assistência Social e Habitação, este projeto contemplaria uma parcela importante das aproximadamente 400 famílias inscritas na pasta e que desejam a moradia própria.

Com uma possível parceria, a prefeitura disponibilizaria a área de terras e a infraestrutura, como calçamento, água, energia elétrica e sistema de escoamento pluvial. A pré-seleção das famílias seria feita pela secretaria de Assistência Social e pelo Conselho Municipal da Habitação, mas a seleção final ficaria a cargo do banco após a análise da renda, uma vez que o financiamento é apurado pelo custo da obra.

Atualmente, o município dispõe de áreas nos bairros Alesgut, Boa Vista e Canabarro para possível aplicação destes projetos. Diferente da faixa 1, quando as residências seguem modelo padrão, pela faixa 2 cada cidadão encaminha o seu projeto de moradia.

Segundo o prefeito, Jonatan Brönstrup, a habitação tem sido uma das áreas de atenção do município para melhorar as condições de moradia da população. "Estamos na busca constante de formas de facilitar o acesso à moradia própria paras as famílias que necessitam. Infelizmente hoje não contamos com recursos federais destinados à moradia popular. Mas, com esta possibilidade sinalizada pela Caixa, se abre a possibilidade de atender parte da demanda da habitação no nosso município", enaltece.