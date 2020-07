Empresas de Ivoti podem solicitar auxílio da prefeitura

Pequenas e microempresas afetadas economicamente pela pandemia da Covid-19 em Ivoti já podem solicitar auxílio da prefeitura, dentro do Programa de Recuperação Econômica. As inscrições por meio do protocolo online já estão abertas. Dentre os incentivos estão a participação ou pagamento integral das despesas com aluguel de imóvel, a isenção do pagamento de taxas de licenças e/ou vistorias previstas em leis municipais e a concessão de incentivo para a instalação de novos empreendimentos.

Os protocolos já estão sendo analisados pela comissão criada para fazer as avaliações dos processos de solicitação. Conforme a secretária de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva, algumas empresas estão protocolando os incentivos, porém com documentações pendentes. "Pedimos para que as empresas enviem todos os documentos solicitados, pois as solicitações só poderão ser encaminhadas para a Câmara de Vereadores após estarem completas", exalta.