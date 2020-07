Venâncio Aires quer criar ecossistema para empresas

Tecnologia e Inovação foi tema da última reunião setorial promovida pela prefeitura de Venâncio Aires. O tema integra o Plano Municipal de Recuperação da Economia Pós-Pandemia. Outros debates sobre os setores serviços, comércio, indústria, turismo e desenvolvimento rural já foram realizados e servirão para a construção do documento que irá organizar, incentivar e por em prática ideias e ações para o fomento do desenvolvimento econômico no município.

De acordo com o prefeito Giovane Wickert, o objetivo é fomentar a área que vem se destacando no município. "A construção deste plano projeta para os próximos 20 anos, até 2040, o fomento, a atração e a inovação e tecnologia, tendo em vista que esta área está presente neste grande momento que estamos vivendo, período este que ativa novas ferramentas. Vamos construí-lo e colocá-lo em prática", destacou.

A ideia para o setor é criar um ecossistema de inovação 4.0, que consiste em uma rede interligada de atores, espaços, políticas e ações capazes de estimularem a interação e cooperação em prol da área, estimulando a criatividade para impulsionar o desenvolvimento econômico. Os participantes, que envolvem empresários, instituições de ensino, empresas, profissionais da área, protagonizam e atuam em espaços identificados por associações, universidades, empresas e no município.

"Queremos desenvolver uma ação através da atividade empreendedora, com objetivo de ter a condição de incluir Venâncio Aires neste projeto inovador e sustentável", destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Claudio Soares. As ações para consolidar o projeto preveem a realização de eventos e seminários para mobilizar os atores envolvidos.