Flores da Cunha inicia rodadas de testagem na população

A secretaria da Saúde de Flores da Cunha iniciou, nesta quinta-feira, as rodadas de testagens com os trabalhadores dos serviços essenciais. Nesta primeira fase a prioridade será para os colaboradores de supermercados, mercados, padarias e fruteiras.

Os exames vão ser realizados no ambulatório do Covid-19, em frente ao Centro de Saúde, conforme os horários agendados pela equipe de enfermagem do município em parceira com os proprietários dos estabelecimentos. A expectativa é testar cerca 400 profissionais que atuam em Flores da Cunha neste segmento - serão realizados 40 testes por dia.

Em um segundo momento, profissionais de farmácias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos vão receber a testagem. Todas as pessoas encaminhadas para isolamento domiciliar estão realizando o teste a partir do 10º dia, conforme protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).