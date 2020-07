Santa Clara do Sul lança campanha para empresas locais

A prefeitura de Santa Clara do Sul está promovendo uma ação de reestruturação voltada às empresas locais para incentivar na retomada da economia. Denominada de "Santa Clara Para Você", a campanha faz parte do programa Santa Clara Tem Valor, que é desenvolvido no município com o intuito de fortalecer os setores da indústria, comércio e serviços.

Uma das medidas é a parceria com o Sebrae para auxiliar os empreendedores de pequenos e médios negócios a enfrentarem os desafios ocasionados pela pandemia. A consultoria contempla atendimentos com técnicos especializados em gestão, modernização e recuperação empresarial. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira.

Empresas com faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões podem participar da iniciativa. A definição do modelo de consultoria (fluxo de caixa ou modelagem de negócios) será feita pelo Sebrae, após análise das necessidades de cada empresa inscrita. Serão selecionados os 50 primeiros inscritos que atenderem aos critérios de seleção. Caso a demanda for maior, as empresas restantes ficarão automaticamente selecionadas para uma próxima etapa assim que houver uma nova oferta de parceria com o Sebrae.