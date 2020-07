Prefeitura remove 120 famílias de áreas alagadas de Parobé

A situação dos alagamentos obrigaram que mais de 120 famílias, cerca de 250 pessoas, saíssem de suas residências em Parobé. Destas, 40 famílias, com cerca de 90 pessoas que tiveram suas residências atingidas, foram alojadas em salas de aula da Escola Prof Noemy Fay Dos Santos e no Ginásio Municipal e, devido a pandemia de coronavírus, estão em ambientes separados para evitar o contágio. As demais optaram por se alojarem em casas de conhecidos ou familiares.

Desde o final da noite de terça-feira, o prefeito Diego Picucha e equipes da prefeitura tem trabalhado com caminhões e barcos na contenção dos estragos. "O momento é de solidariedade, e por isso agradeço a quem pode ajudar. A situação é delicada e muitas famílias tiveram perdas significativas e demorarão para se recuperar. Quem precisar de caminhão ou qualquer auxílio, por favor, entrar em contato diretamente com o nosso gabinete, para que possamos fazer o auxílio", informa Picucha.