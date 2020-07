Famílias de Lajeado são levadas ao Parque do Imigrante

As famílias residentes em áreas alagáveis do município de Lajeado estão sendo abrigadas em pavilhões do Parque do Imigrante. A Prefeitura de Lajeado, por meio de suas secretarias municipais e em conjunto com a Defesa Civil de Lajeado, iniciou a retirada das famílias ainda na terça-feira, por conta do volume de água. Nesta quarta-feira, 45 famílias estavam abrigadas nos espaços públicos.

O maior número de ocorrências para retirada das casas ocorreu a partir das 3h, quando o Rio Taquari já atingia 20,49 metros. Primeiro, as famílias foram alojadas no pavilhão 2. Com o espaço já todo ocupado, para atender a demanda e manter a distância entre as famílias em pelo menos 5 metros, começou a ser utilizado também o pavilhão 3.

Para as famílias está sendo disponibilizado alimentação três vezes ao dia, máscaras de proteção e atendimento das secretarias do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas) e Saúde (Sesa). Valdemar Camargo, morador da rua Carlos Spohr Filho, enfrenta episódios de enchente há mais de 50 anos. Ele foi realocado para o Parque do Imigrante às 7h. "Só tenho a agradecer, consegui retirar tudo de casa, não perdi nada. Fico muito contente com o acolhimento, nos tratam como se estivéssemos num paraíso - contou Valdemar.

O coordenador da Defesa Civil, Heitor Hoppe, explica que a expectativa é de que mais 20 famílias sejam alojadas nos pavilhões. "Estamos monitorando a cada hora, e a estimativa é de que o rio atinga os 26 metros ainda hoje. Por isso, são pelo menos três dias que as famílias ficarão nos abrigos, até que tudo se normalize e eles possam retornar às suas casas com segurança", contou Hoppe.