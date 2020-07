Professores da Univates criam série no Youtube

Os docentes dos cursos de licenciatura da Univates criaram uma série de vídeos chamada "Conversa com professores: educação em tempos de pandemia", que tem como objetivo compartilhar experiências, reflexões e saberes, produzidos no âmbito dos cursos de formação de professores, que podem auxiliar docentes e gestores escolares na organização de seu fazer pedagógico em tempos de pandemia.

Conforme a vice-diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais, Kári Forneck, a ideia surgiu a partir do interesse do grupo de professores em produzir material de apoio em que fossem tratadas temáticas diversificadas e abrangentes, a partir das quais se pensasse a educação no contexto das aulas remotas e do distanciamento social. Nos oito episódios, os professores abordam temáticas sobre como lidar com os sentimentos, a mediação da leitura nas aulas virtualizadas e a educação voltada para a construção de um mundo comum. Os vídeos podem ser conferidos no canal da Univates no YouTube.