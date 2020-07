Com contrato suspenso pela prefeitura, empresa aguarda para finalizar instalação de fibra ótica em Farroupilha

A empresa de informática GigaCom aguarda a retomada do contrato com a prefeitura de Farroupilha, suspenso duas vezes seguidas desde de maio, para a implementação do projeto Cidade Inteligente Farroupilha. A iniciativa prevê a construção de uma rede de fibra ótica que interligará todas as escolas municipais, unidades de saúde e órgãos administrativos, possibilitando a sua total integração em voz, áudio, imagem, vídeo e dados com alta capacidade e velocidade de transmissão de dados.

A suspensão do contrato foi feito pelo atual prefeito da cidade, Pedro Pedrozo, que assumiu o Executivo municipal após Claiton Gonçalves ter o mandato cassado. A suspensão se deve ao fato de que a Procuradoria Municipal vai avaliar o contrato para dar prosseguimento ou, se constatada irregularidade, rescindir com a empresa.

A utilização dessa rede própria, que pode transformar Farroupilha em uma cidade inteligente, equiparando-a tecnologicamente ao patamar de grandes cidades, já está totalmente pronta. A rede permitirá a democratização do acesso e a melhoria dos serviços públicos oferecidos ao cidadão - principalmente nas áreas da educação, saúde e segurança - bem como o aperfeiçoamento e informatização de toda a administração pública, colaborando para a modernização das ferramentas de gestão.

Todas as 32 escolas municipais estarão interligadas por meio da rede própria, facilitando a formação de gestores e professores com o uso de recursos digitais disponíveis nas redes federal, estadual e em universidades. Outra vantagem que beneficiará a população é a instalação de dois pontos de acesso à internet sem fio por escola para possibilitar a inclusão digital de toda a comunidade escolar, pois esses pontos podem ser disponibilizados fora do expediente para áreas públicas.