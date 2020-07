Vinícola Aurora recebe certificado por reduzir emissão de gás carbônico

Quase quatro mil árvores preservadas. Cerca de 61 toneladas de papel a menos enviadas para os aterros sanitários. A redução na emissão de 144,2 mil toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera pela Vinícola Aurora nos últimos 12 meses é equivalente, ainda, a quase 1,5 mil carros à gasolina percorrendo 500 quilômetros. Por conta disso, a cooperativa recebeu o Certificado de Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa por utilizar, no período, apenas energia elétrica proveniente de usinas de fontes renováveis

O diretor superintendente da Aurora, Hermínio Ficagna, lembra que a cooperativa já vem trabalhando na redução de gás carbônico e em outras iniciativas de preservação ao meio ambiente há mais de uma década. Entre os exemplos, está a nova planta industrial da cooperativa, inaugurada em maio de 2019, no Vale do Vinhedos, em Bento Gonçalves, que é a primeira fábrica do Brasil com certificado de 100% sustentabilidade.

"A nossa matéria-prima vem da natureza, temos um compromisso social e ambiental e estamos trabalhando para preservar os recursos naturais e, consequentemente, reduzindo custos de produção", acredita. A unidade Vinhedos, como é chamada, possui uma área total superior a 24 mil metros quadrados, captação de luz natural, totalmente automatizada e com estrutura para abrigar o crescimento contínuo da vinícola por décadas. O espaço fica na entrada do Vale dos Vinhedos.

Maior vinícola brasileira, a Aurora conta com a dedicação de 1,1 mil famílias associadas, em 11 municípios, e o engajamento de 500 funcionários divididos em três unidades em Bento Gonçalves e outra em Pinto Bandeira. Nos últimos 10 anos, o faturamento da vinícola triplicou, chegando a R$ 558 milhões em 2019, o melhor desempenho de toda sua história.