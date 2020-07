Subsídio às empresas de transporte será avaliado em Novo Hamburgo

Conforme antecipou em entrevista ao Jornal Cidades, a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, determinou que o valor da passagem no município permaneça no valor atual, de R$ 3,85. Para manter a passagem neste valor e garantir a operação do sistema de transporte público municipal, o Executivo está propondo o pagamento de uma subvenção econômica, como tem acontecido em diversos municípios do Brasil, enquanto durar a pandemia de Covid-19.

Segundo a prefeita, as empresas queriam fazer um aumento no custo da passagem para comportar os prejuízos, agravados pela pandemia. Em março, eram 35 mil pessoas nos ônibus. Atualmente, o número é de cerca de 10 mil usuários, uma queda de 71,42%.

O valor desta subvenção foi calculado com base numa planilha tarifária e poderá variar, pois será obtido através da diferença entre os custos de operação e o arrecadado por meio da tarifa. "Foi uma determinação da prefeita Fátima Daudt que a tarifa permanecesse neste valor para não prejudicar os passageiros, neste tão difícil período de pandemia", explica a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira. Ela frisa que, a cada 15 dias, será realizada a apresentação destes custos operacionais pelas empresas autorizadas a prestarem o serviço no município para que recebam o subsídio.

O Executivo enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores para, se aprovado, formalizar os processos para viabilizar a continuidade dos serviços de transporte público no Município. Enquanto isso, a prefeitura intensificou as fiscalizações ao transporte público e também tem orientado os usuários sobre os cuidados para evitar contágio pelo novo coronavírus. Em mais uma ação, em parada de ônibus da avenida Victor Hugo Kunz, foram distribuídas máscaras de proteção, folhetos orientativos e um número de telefone para que as pessoas possam realizar denúncias ou solicitar informações.