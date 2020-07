Pesquisa sobre a Covid-19 em Erechim começa na sexta-feira

Após ter anunciado que faria uma pesquisa em âmbito municipal acerca da infecção pelo novo coronavírus, a secretaria municipal de Saúde de Erechim, em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), realizará projeto inédito de testagem rápida para a detecção do vírus causador da Covid-19, de sexta-feira até o domingo. A pesquisa visa detectar pacientes assintomáticos em todos os bairros da cidade, a fim de verificar a velocidade de alastramento do novo coronavírus. Tal ação é para evidenciar subnotificações dos indicadores do Estado, uma vez que, no Rio Grande do Sul a cada infectado teremos, em média, sete pacientes assintomáticos.

A pesquisa consiste na realização de 2 mil testes rápidos de detecção do vírus, os quais serão aplicados em famílias residentes em todos os bairros da cidade. O projeto será realizado de duas maneiras: nas áreas já cobertas pelas equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), e na área central do município, cujo acesso será feito in loco, seguindo as coordenadas previamente definidas por sorteio, pela equipe de professores da UFFS.

A identificação do local de testagem será feita através dos endereços já existentes nos cadastros dos agentes comunitários de saúde (ACS), e a testagem será definida mediante visita prévia do profissional, que orientará que o paciente vá até a UBS de seu bairro em horário pré-determinado para a coleta do exame. Aos cidadãos que não tiverem condições de deslocamento, os profissionais executarão o teste nas residências dos selecionados. Na área central da cidade, onde não existem os serviços da Estratégia de Saúde da Família, as testagens serão feitas através de identificação do endereço in loco, comparecendo a equipe junto à residência do sorteado.

As definições de quais famílias participarão da pesquisa serão feitas por sorteio, considerando a densidade populacional dos bairros de Erechim, para que se tenha uma amostragem que consiga trazer um retrato fiel da cidade. Dentre as unidades residenciais sorteadas, será feita a testagem de apenas um integrante da família, a ser definido pelos próprios moradores do local.