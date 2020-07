Canela oferece tratamento precoce para a Covid-19

O Comit de Operaes de Emergncia (COE), composto por profissionais da secretaria municipal de Sade e do Hospital de Caridade de Canela (HCC), tem feito reunies semanais com o objetivo de debater estratgias visando o enfrentamento da Covid-19. Entre as pautas discutidas no encontrodesta semana estavam os protocolos de tratamento dos pacientes que esto testando positivo no municpio. Desde o incio da pandemia alguns medicamentos esto a disposio dos canelenses como base de tratamento.

Os membros do COE ressaltam que so disponibilizados medicamentos reconhecidos no mercado por darem respostas efetivas no organismo dos pacientes que apresentam sintomas do novo coronavrus, mesmo que no haja, cientificamente, nenhuma comprovao de que eles tenham efeito no tratamento da doena. "So medicamentos que esto sendo utilizados baseados em estudos clnicos", revela a secretria de Sade, Patrcia Valle. Os medicamentos so exclusivamente para os pacientes que testam positivo e so sintomticos, alm daqueles que esto internados nohospital da cidade com a Covid-19

No entanto, a secretria de Sade de Canela, Patrcia Valle, faz um alerta de que os medicamentos s podem ser adquiridos e consumidos pelos pacientes aps uma avaliao mdica. "A medicao preventiva depende obrigatoriamente da prescrio de um profissional e no pode ser utilizada de maneira indiscriminada", frisa Patrcia. Os pacientes podem optar por aceitar ou no a medicao, mediante a assinatura de um termo de consentimento de que sabem dos possveis riscos do tratamento.