Bento Gonçalves lança observatório para estudar impactos da pandemia no setor

A cidade de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, lançou uma ação inédita que envolve o combate ao novo coronavírus e o monitoramento do turismo na cidade. A partir da articulação do Comitê Pró-Turismo Bento com instituições de ensino superior, o município passa a contar com um observatório turístico de enfrentamento a Covid-19.

O objetivo do estudo é realizar o diagnóstico do setor e os impactos que a doença tem causado no segmento. Para isso, será realizado o monitoramento semanal de uma amostra dos estabelecimentos cadastrados no selo "Ambiente Limpo e Seguro" - que hoje soma 86 certificados - para detectar se as medidas que foram adotadas são eficazes na contenção do vírus.

"O observatório é mais uma prova que o comitê e trades turísticos estão comprometidos com a retomada gradual e responsável das atividades turísticas. Respeitando os protocolos, aderindo ao selo, cuidando da empresa e equipe para poder acolher num ambiente limpo e seguro quem nos visita. Sempre em prol da vida e em harmonia com a busca da saúde emocional e econômica", ressaltou a presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Marcia Ferronato. O levantamento dos dados será realizado em parceria com cinco instituições de ensino superior.

O monitoramento se estenderá pelo período de 12 semanas e avaliará e monitorará a evolução de casos de contaminação pelo vírus em ambientes que adotam medidas preventivas de saúde, podendo apresentar cenários sobre a efetividade das ações realizadas na redução do contágio por parte das equipes que trabalham nos estabelecimentos e também pela visita turística. "Estamos comprometidos em buscar alternativas que nos apontem caminhos a garantir a segurança de todos. Entendemos que retomada econômica só funciona se todos estão protegidos realizando suas atividades", destacou o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.