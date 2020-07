Santa Cruz do Sul registra maior chuva em um dia de julho desde 1914

A chuva que desde domingo cai de forma quase intermitente j causou transtornos em Santa Cruz do Sul. Durante toda a quarta-feira, dia 8, a Defesa Civil atuou na remoo de famlias no bairro Vrzea, prximo a Praia dos Folgados, cujas residncias foram invadidas pela gua.Em 36 horas, o acumulado no municpio chegou a 140 milmetros e o Rio Pardinho transbordou.

A estao meteorolgica da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) registrou, na tera-feira, o maior volume de chuva para um dia de julho. Foram 116 milmetros, superando uma marca de 2004, quando foi registrado quase 105 milmetros na cidade. Desde quando as medies comearam, feitas pelo Ministrio da Agricultura em 1914, no havia tamanha chuva em um nico dia na cidade.

Um caminho foi utilizado no transporte dos moradores, que foram levados para a Escola Guido Herberts, onde permanecero alojados at que o nvel do rio recue e eles possam retornar para suas casas. Dentre os desalojados encontram-se crianas e idosos com dificuldade de locomoo. Somente ontem, cerca de 25 pessoas foram removidas.

A dona de casa Franciele dos Santos Corra, de 22 anos, chegou na escola junto com um amigo, um sobrinho e um beb de um ano e sete meses. Ela j havia sado de casa para se abrigar na residncia da me, que mora em uma parte mais alta da rua, porm ali a gua tambm acabou entrando. Franciele j perdeu a conta de quantas vezes j passou pela mesma situao. "J estou acostumada, mas com criana essa a primeira vez", contou.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil no municpio, tenente Barbosa, embora a chuva estivesse mais fracana quarta-feira, aindah a possibilidade de mais chuvas nas prximas horas, o que pode elevar o nvel do Rio Pardinho, causando alagamentos em mais residncias. "Foi muito grande o acumulado pluviomtrico e desta vez est sendo um pouco atpico, porque na cabeceira em Sinimbu o Rio Pardinho ainda no saiu e aqui ele j transbordou, atingindo ruas que dificilmente em outras pocas de cheia alagariam", disse.